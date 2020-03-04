Орловцы пожаловались Александру Муромскому на перекрытие дороги на Высоковольтной

4 Март 2020 2020-03-04T13:55:30+03:00

Месяц им фактически придется жить на строительном объекте и возвращаться домой по пропускам

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Сегодня, 4 марта, в ходе рабочего объезда города к главе администрации Орла Александру Муромскому обратились владельцы домов в садовом товариществе на улице Высоковольтной (Заводской район).

Орловцы пожаловались Александру Муромскому на перекрытие дороги на ВысоковольстнойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Люди обеспокоены – вчера им пришлось добираться домой с боем и все из-за полностью перекрытой дороги. Сейчас здесь начал работу по укладке нового водовода «Орелводоканал». Из-за того, что дорога на этом участке узкая и рядом проходит газопровод, ее было решено закрыть до 10 апреля.

- Мы понимаем, что нужно вести работы, но и мы страдать не должны! Как нам домой возвращаться? Ведь у нас здесь не просто дачи, мы здесь прописаны и живем. Не на улице же нам ночевать! – эмоционально поделились со своей бедой жители СНТ.

Для тех, кто живет в СНТ сделают специальный пропускной режим, остальным дорогу придется объезжатьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Александр Муромский пообещал устранить эту проблему и держать ситуацию под личным контролем. После обсуждения ситуации с руководителем ««Орелводоканала» Василием Ивановым, было принято решение установить здесь шлагбаум и пускать на территорию только тех, кто здесь проживает.

- Это непростая задача. Мы не можем прерывать работу, у нас здесь уже вырыты котлованы, на объекте готовятся к укладке 710 метров труб. Прежде всего, придется установить круглосуточный пропускной режим и охрану в целях безопасности, - пояснил Василий Иванов.

Строительство нового водовода должно закончиться до 10 апреляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, строительство нового водовода необходимо, чтобы избежать таких аварий, как в январе прошлого года. Тогда прорвало магистральный трубопровод. Без воды и отопления остались жители части домов Заводского и Советского районов города.

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ИСТОЧНИК KP.RU