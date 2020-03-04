2020-03-04T12:54:19+03:00
Общество

После застолья с новым другом орловец остался без телефона и духов

Мужчину ограбили, пока он спал
Наталья Меркулова
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После застолья с новым другом орловец остался без телефона и духов. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОПосле застолья с новым другом орловец остался без телефона и духов. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Орловец, решивший устроить у себя дома застолье с новым приятелем, остался без двух мобильных телефонов, сумки и парфюмерии. Пригласив случайного гостя из Колпнянского района, как найти его и свои вещи мужчина не знал.

Как выяснили сотрудники полиции, происшествие случилось, когда хозяин квартиры уснул после изрядно выпитого алкоголя. Оставшись без присмотра, гость, не теряя время, схватил первое, что попалось и ушел.

Позже на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела уголовного розыска. Они и выяснили, что краже причастен 27-летний мужчина, житель Колпнянского района.

- У него был обнаружен и изъят сотовый телефон потерпевшего. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант дела находится под стражей. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU

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