После застолья с новым другом орловец остался без телефона и духов
Орловец, решивший устроить у себя дома застолье с новым приятелем, остался без двух мобильных телефонов, сумки и парфюмерии. Пригласив случайного гостя из Колпнянского района, как найти его и свои вещи мужчина не знал.
Как выяснили сотрудники полиции, происшествие случилось, когда хозяин квартиры уснул после изрядно выпитого алкоголя. Оставшись без присмотра, гость, не теряя время, схватил первое, что попалось и ушел.
Позже на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела уголовного розыска. Они и выяснили, что краже причастен 27-летний мужчина, житель Колпнянского района.
- У него был обнаружен и изъят сотовый телефон потерпевшего. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант дела находится под стражей. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU