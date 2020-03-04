Пять тысяч кленов и лип высадят в Орле этой весной

4 Март 2020 2020-03-04T12:26:29+03:00

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Этой весной в Орле высадят пять тысяч саженцев деревьев. Клены и липы обретут свое постоянное место в апреле месяце.

Тему обсуждали на планерке в городской администрации во вторник, 3 марта. Сейчас молодые деревца находятся в питомнике. В апреле пройдут торги и после этого начнется работа по озеленению. Причем, судя по температурному режиму, может это произойти раньше привычного срока. Вместе с деревьями на улицах города зазеленеет и трава.

- Все подрядчики, выполняющие работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" имеют обязательства по посадке травы на газонах вдоль улично-дорожной сети. Бригады ожидают благоприятных погодных условий, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU