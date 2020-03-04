В Орловской области оштрафовали компанию по добыче ископаемых

4 Март 2020 2020-03-04T12:03:21+03:00

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В Орловской области компанию по добыче ископаемых привлекли к ответственности. На штраф организация, занимающаяся добычей песка, глины и камня попала из-за того, что рабочие самовольно сняли слой плодородной почвы.

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора в рейде, в конце прошлого года. Тут и вскрылось самовольное снятие и перемещение плодородного слоя на сельскохозяйственном участке, в Мценском районе.

- В нарушение установленных законодательством РФ требований, ООО «Неруд» не разработало проект рекультивации нарушенного земельного участка, не согласовало с собственником, и не направило его в установленном законом порядке в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В итоге организации пришлось раскошелиться на 30 тысяч рублей. Также компания получила предписание.

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ИСТОЧНИК KP.RU