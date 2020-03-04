В Орле мужчина оказался под колесами иномарки

4 Март 2020 2020-03-04T10:25:11+03:00

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В Орле накануне, 3 февраля, произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами иномарки оказался 51-летний мужчина.

Случилось дорожно-транспортное происшествие в Заводском районе, примерно в 15.40. 51-летний водитель ехал за рулем легковушки "Киа Серато" по Воскресенскому переулку со стороны улицы Гагарина в сторону Комсомольской.

- В районе дома №7 произошел наезд на мужчину, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил повреждения, от медицинской помощи отказался, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции насчитали в регионе 15 ДТП. Погибших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU