4 Март 2020 2020-03-04T09:34:14+03:00

В Орловской области умерших в два раза больше, чем родившихся. Фото: данные Росстат

Росстат подсчитал, на каком месте по демографии наш регион

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Росстат подвел итоги исследований 2019 года и представил не утешительную статистику – в Орловской области смертность по-прежнему выше рождаемости.

Так за прошедший год в регионе родились 5 тысяч 982 детей, а умерло 11 тысяч 350 человек. Естественная убыль населения составила 5 тысяч 368 человек.

При этом показатели орловцев еще не самые худшие по ЦФО. Воронежская, Тверская, Тульская, Владимирская, Белгородская области за 2019 год потеряли более 20 тысяч жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU