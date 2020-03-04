2020-03-04T09:34:14+03:00
Общество

В Орловской области умерших в два раза больше, чем родившихся

Росстат подсчитал, на каком месте по демографии наш регион
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области умерших в два раза больше, чем родившихся. Фото: данные РосстатВ Орловской области умерших в два раза больше, чем родившихся. Фото: данные Росстат
Изменить размер текста:

Росстат подвел итоги исследований 2019 года и представил не утешительную статистику – в Орловской области смертность по-прежнему выше рождаемости.

Так за прошедший год в регионе родились 5 тысяч 982 детей, а умерло 11 тысяч 350 человек. Естественная убыль населения составила 5 тысяч 368 человек.

При этом показатели орловцев еще не самые худшие по ЦФО. Воронежская, Тверская, Тульская, Владимирская, Белгородская области за 2019 год потеряли более 20 тысяч жителей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять тысяч кленов и лип высадят в Орле этой весной
В Орловской области оштрафовали компанию по добыче ископаемых
В Орле мужчина оказался под колесами иномарки
В Орловской области умерших в два раза больше, чем родившихся
В Орле наградили «Женщин-лидеров»
Администрация Орла вновь предлагает инвесторам арендовать старинные дома за 1 рубль
Орловец обнес жилье соседки, пока той не было дома
Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей
Орловцам предлагают купить противогазы от коронавируса
Коммуннальщики рассказали как улицы Орла убирают от весенней грязи
Андрей Клычков остался недоволен отношениям к пациентам в больницах Орла
В Орле заболеваемость ОРВИ у школьников снизилась в четыре раза
Чиновники обещали снести "карточный дом" в Орле до 1 мая
Орелстат рассказал какие профессии в регионе оплачиваются выше всего
В благоустройство орловских дворов и парков вложат больше 330 млн рублей
В Орле сгорела легковушка
В Орле открылась выставка в память о бойцах Великой Отечественной
В Орле "Газель" сбила подростка-велосипедиста
На бульваре Победы в Орле открыли бюсты героев Александра Рязанцева и Алексея Скворцова