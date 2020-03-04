В Орле наградили «Женщин-лидеров»
Во вторник, 3 марта, в Орловском академическом театре имени Тургенева наградили победительниц ежегодного областного конкурса «Женщина – Лидер». В финал вышли 37 представительниц прекрасного пола самых разных профессий.
Каждую участницу жюри оценивали по ее успехам в рабочей сфере, участии в жизни общества, благотворительности и умении передать свой профессиональный опыт своим юным коллегам. В итоге победительницами стали 31 женщина. Кроме того, все они финалистки получили награды и почетные грамоты от первых лиц Орловщины.
- Вы бережно храните духовность и нравственные устои, добиваясь блестящих профессиональных успехов, играете значимую роль в социально-экономическом развитии региона, - обратился к участницам торжественной церемонии губернатор Андрей Клычков.
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ИСТОЧНИК KP.RU