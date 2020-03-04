Администрация Орла вновь предлагает инвесторам арендовать старинные дома за 1 рубль

4 Март 2020 2020-03-04T08:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Орла вновь попытается сдать в долгосрочную аренду старинные дома в центре города. Всего в списке оказались 10 объектов культурного наследия.

Все они сейчас находятся в плачевном и аварийном состоянии, но по закону их нельзя снести. Однако денег на реставрацию у муниципалитета нет, поэтому, по мнению городских властей, единственный способ спасти здания от полного саморазрушения – добросовестный инвестор.

Напомним, в аренду дома уже пробовали сдать в прошлом году, но обрести хозяина смог только один объект культурного наследия - дом №36 по улице Карачевской («Дом жилой XIX в.»).

- Договор аренды заключается на 49 лет за 1 рубль в год. Главное условие, инвестор в течение первых 7 лет должен отремонтировать и сохранить объект культурного наследия, - поясняет пресс-служба администрации Орла.

Заботливого хозяина все еще ждут здания на улицах Старо-Московская, 55 («Дом Лобанова»), Гагарина, 28 («Дом жилой, XIX в.»), Карачевская, 44А («Дом жилой, XIX в.»), Карачевская, 30 («Дом жилой, XIX в.»), Салтыкова-Щедрина, 5 («Дом жилой, XIX в.»), Салтыкова-Щедрина, 7 («Дом жилой, XIX в.»), Салтыкова-Щедрина, 9 («Дом жилой, XIX в.»), Московская, 55 («Дом жилой, XIX в.»). Розы Люксембург, 15а (здание бывшей пожарной части) и улица Октябрьская, 1 («Дом Лизы Калитиной»).

Первый аукцион по дому №55 на Старо-Московской и дому №28 на Гагарина пройдут уже 20 марта. Желающие принять в нем участие должны подать заявку до 12 марта.

Информацию можно уточнить по телефону: (4862) 43-27-32 (Управление муниципального имущества и землепользования).

ИСТОЧНИК KP.RU