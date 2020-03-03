2020-03-03T17:29:15+03:00
Происшествия

Орловец обнес жилье соседки, пока той не было дома

Женщину ждал неприятный сюрприз по возвращению от родственников
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области мужчина обнес частный дом своей односельчанки, пока та гостила у родственников. По возвращению женщину ждал неприятный сюрприз.

Произошел инцидент в Свердловском районе области. В местный отдел полиции женщина пришла с заявлением о краже. Она рассказала, что когда вернулась от родни, увидела только взломанную входную дверь своего дома и не досчиталась вещей. Ущерб составил около 8 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело и взялись за розыск домушника.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к тайному хищению чужого имущества односельчанина потерпевшей – 488-летнего мужчины. Фигурант признался полицейским, что дважды проникал в дом потерпевшей, чтобы завладеть принадлежащими ей вещами. В настоящее время ведется следствие, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Любитель чужого под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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