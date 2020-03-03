Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей
Для Орла закупят новую спецтехнику. Машины пополнят автопарк муниципального предприятия "Спецавтобаза", стоимость их составит 63,5 миллиона рублей.
Речь об этом велась на сегодняшней, 3 марта, рабочей планерке в администрации Орла. Стало известно, что город закупит 3 комбинированных дорожных машины (КДМ), которые будут оснащены оборудованием для ямочного ремонта дорог. Также в автопарке появится грейдер, фреза, погрузчик и измельчитель пней.
- До 1 мая доставят всю вышеуказанную технику, за исключением, возможно, фронтального погрузчика, срок поставки которого установлен заводом изготовителем — 100 рабочих дней, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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