Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей

3 Март 2020 2020-03-03T16:42:25+03:00

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Для Орла закупят новую спецтехнику. Машины пополнят автопарк муниципального предприятия "Спецавтобаза", стоимость их составит 63,5 миллиона рублей.

Речь об этом велась на сегодняшней, 3 марта, рабочей планерке в администрации Орла. Стало известно, что город закупит 3 комбинированных дорожных машины (КДМ), которые будут оснащены оборудованием для ямочного ремонта дорог. Также в автопарке появится грейдер, фреза, погрузчик и измельчитель пней.

- До 1 мая доставят всю вышеуказанную технику, за исключением, возможно, фронтального погрузчика, срок поставки которого установлен заводом изготовителем — 100 рабочих дней, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU