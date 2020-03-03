2020-03-03T16:42:25+03:00
Общество

Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей

Машины пополнят автопарк "Спецавтобазы"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
Изменить размер текста:

Для Орла закупят новую спецтехнику. Машины пополнят автопарк муниципального предприятия "Спецавтобаза", стоимость их составит 63,5 миллиона рублей.

Речь об этом велась на сегодняшней, 3 марта, рабочей планерке в администрации Орла. Стало известно, что город закупит 3 комбинированных дорожных машины (КДМ), которые будут оснащены оборудованием для ямочного ремонта дорог. Также в автопарке появится грейдер, фреза, погрузчик и измельчитель пней.

- До 1 мая доставят всю вышеуказанную технику, за исключением, возможно, фронтального погрузчика, срок поставки которого установлен заводом изготовителем — 100 рабочих дней, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец обнес жилье соседки, пока той не было дома
Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей
Орловцам предлагают купить противогазы от коронавируса
Коммуннальщики рассказали как улицы Орла убирают от весенней грязи
Андрей Клычков остался недоволен отношениям к пациентам в больницах Орла
В Орле заболеваемость ОРВИ у школьников снизилась в четыре раза
Чиновники обещали снести "карточный дом" в Орле до 1 мая
Орелстат рассказал какие профессии в регионе оплачиваются выше всего
В благоустройство орловских дворов и парков вложат больше 330 млн рублей
В Орле сгорела легковушка
В Орле открылась выставка в память о бойцах Великой Отечественной
В Орле "Газель" сбила подростка-велосипедиста
На бульваре Победы в Орле открыли бюсты героев Александра Рязанцева и Алексея Скворцова