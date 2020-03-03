Орловцам предлагают купить противогазы от коронавируса

3 Март 2020 2020-03-03T16:19:24+03:00

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Жителям Орловской области предложили купить противогазы от коронавируса. Находчивый продавец разместил соответствующее объявление в интернете.

Такое необычное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Его автор не стесняется описать достоинства товара.

Фото: скриншот avito.ru

- Противогаз в сборе, марки ГП-5. Отличное состояние! Самое надежное средство от коронавируса, аммиака, хлора и всякой иной опасной гадости. В жизни не просто может пригодиться, а однажды спасти Вам и Вашим близким жизнь, - гласит объявление (орфография и пунктуация авторские - ред.)

При этом "защищающих от коронавируса противогазов" в наличии у находчивого продавца сразу несколько, разных размеров. Да и цена невелика: всего по 380 рублей за штуку. А, например, в Воронеже продавцы противогазов решили делать деньги по-крупному. Там они предлагают приобрести защиту от опасной хвори почти в 10 раз дороже.

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ИСТОЧНИК KP.RU