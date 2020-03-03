2020-03-03T16:19:24+03:00
Общество

Орловцам предлагают купить противогазы от коронавируса

Находчивый продавец разметил объявление в интернете
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот avito.ruФото: скриншот avito.ru
Изменить размер текста:

Жителям Орловской области предложили купить противогазы от коронавируса. Находчивый продавец разместил соответствующее объявление в интернете.

Такое необычное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Его автор не стесняется описать достоинства товара.

Фото: скриншот avito.ru

Фото: скриншот avito.ru

- Противогаз в сборе, марки ГП-5. Отличное состояние! Самое надежное средство от коронавируса, аммиака, хлора и всякой иной опасной гадости. В жизни не просто может пригодиться, а однажды спасти Вам и Вашим близким жизнь, - гласит объявление (орфография и пунктуация авторские - ред.)

При этом "защищающих от коронавируса противогазов" в наличии у находчивого продавца сразу несколько, разных размеров. Да и цена невелика: всего по 380 рублей за штуку. А, например, в Воронеже продавцы противогазов решили делать деньги по-крупному. Там они предлагают приобрести защиту от опасной хвори почти в 10 раз дороже.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец обнес жилье соседки, пока той не было дома
Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей
Орловцам предлагают купить противогазы от коронавируса
Коммуннальщики рассказали как улицы Орла убирают от весенней грязи
Андрей Клычков остался недоволен отношениям к пациентам в больницах Орла
В Орле заболеваемость ОРВИ у школьников снизилась в четыре раза
Чиновники обещали снести "карточный дом" в Орле до 1 мая
Орелстат рассказал какие профессии в регионе оплачиваются выше всего
В благоустройство орловских дворов и парков вложат больше 330 млн рублей
В Орле сгорела легковушка
В Орле открылась выставка в память о бойцах Великой Отечественной
В Орле "Газель" сбила подростка-велосипедиста
На бульваре Победы в Орле открыли бюсты героев Александра Рязанцева и Алексея Скворцова