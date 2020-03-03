Коммуннальщики рассказали как улицы Орла убирают от весенней грязи

3 Март 2020 2020-03-03T14:56:21+03:00

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Сегодня на рабочем совещании в Администрации Орла была затронута тема уборки городских улиц. Как идет борьба с грязью и пылью рассказал Сергей Яковенко, директор "Спецавтобазы".

По его словам, сегодня уборка идет в основном ручном режиме: трудится 70 человек. Бригады трудятся во всех районах. Некоторую технику пока что нельзя задействовать, ее еще предстоит переоснастить с зимнего, снегоуборочного, режима на летний. Спецмашинами убирается прилотковая территория дорог. Пока что работают "Бродвеи", но через пару дней к ним должны будут присоединиться и КДМ.

- Минувшей ночью, со 2 на 3 марта, с дорог города вывели 111 тонн отходов. Если погода позволит, уже 5 марта окончательно их приведут в порядок четыре поливомоечные машины, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU