Коммуннальщики рассказали как улицы Орла убирают от весенней грязи
Сегодня на рабочем совещании в Администрации Орла была затронута тема уборки городских улиц. Как идет борьба с грязью и пылью рассказал Сергей Яковенко, директор "Спецавтобазы".
По его словам, сегодня уборка идет в основном ручном режиме: трудится 70 человек. Бригады трудятся во всех районах. Некоторую технику пока что нельзя задействовать, ее еще предстоит переоснастить с зимнего, снегоуборочного, режима на летний. Спецмашинами убирается прилотковая территория дорог. Пока что работают "Бродвеи", но через пару дней к ним должны будут присоединиться и КДМ.
- Минувшей ночью, со 2 на 3 марта, с дорог города вывели 111 тонн отходов. Если погода позволит, уже 5 марта окончательно их приведут в порядок четыре поливомоечные машины, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU