Андрей Клычков остался недоволен отношением к пациентам в больницах Орла
Губернатор Орловской области Андрей Клычков устроил рейд по медиучреждениям облцентра, в которых сейчас идет ремонт. Его ходом он остался недоволен.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети
Об итогах внезапного рейда глава области рассказал в соцсетях. Сперва он приехал в поликлинику №3 - здесь сейчас продолжается ремонт входной группы.
- К сожалению, увиденным остался недоволен. Есть замечания по ремонту, который идет с отставанием. Крайне возмущен очередями в регистратуру и такому отношению к людям. Понимаю, что ремонт вызывает определенные неудобства, но люди не должны из-за этого страдать. Серьезный недочет руководства поликлиники. Ситуация должна быть исправлена максимально быстро. Для этого у нас все есть. Выделяем деньги, в том числе на систему электронной записи. С завтрашнего дня число сотрудников в регистратуре должно будет увеличено, - написал Андрей Клычков на своей страничке Вконтакте.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
По словам губернатора, такая же ситуация сложилась и в поликлинике им. Боткина. Главврач больницы пообещал открыть дополнительную регистратуру.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU