Андрей Клычков остался недоволен отношениям к пациентам в больницах Орла

3 Март 2020 2020-03-03T13:04:18+03:00

Из-за ремонта, который проводится в медучреждениях, люди вынуждены терпеть неудобства и долго стоять в очередях

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков устроил рейд по медиучреждениям облцентра, в которых сейчас идет ремонт. Его ходом он остался недоволен.

Об итогах внезапного рейда глава области рассказал в соцсетях. Сперва он приехал в поликлинику №3 - здесь сейчас продолжается ремонт входной группы.

- К сожалению, увиденным остался недоволен. Есть замечания по ремонту, который идет с отставанием. Крайне возмущен очередями в регистратуру и такому отношению к людям. Понимаю, что ремонт вызывает определенные неудобства, но люди не должны из-за этого страдать. Серьезный недочет руководства поликлиники. Ситуация должна быть исправлена максимально быстро. Для этого у нас все есть. Выделяем деньги, в том числе на систему электронной записи. С завтрашнего дня число сотрудников в регистратуре должно будет увеличено, - написал Андрей Клычков на своей страничке Вконтакте.

По словам губернатора, такая же ситуация сложилась и в поликлинике им. Боткина. Главврач больницы пообещал открыть дополнительную регистратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU