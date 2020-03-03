В Орле заболеваемость ОРВИ у школьников снизилась в четыре раза

3 Март 2020 2020-03-03T12:38:09+03:00

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В Орле среди школьников снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Почти в четыре раза. Во многом этому поспособствовал карантин.

До того момента, как учебные учреждения ушли на внеплановые каникулы, заболеваемость ОРВИ была на уровне 44,5%. Уже через неделю после того, как школьники сидели по домам, уровень этот снизился до 10,5%.

- 2 марта в школу из-за болезни не пришли 7,5% от общего количества учащихся. Наибольшее количество заболевших в школе №13: здесь на карантин с сегодняшнего дня закрыты четыре класса. Ребята выйдут на занятия 10 марта. В целом динамика выздоровления положительная, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU