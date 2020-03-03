Орелстат рассказал какие профессии в регионе оплачиваются выше всего

3 Март 2020 2020-03-03T11:57:03+03:00

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Орелстат рассказал о средней заработной плате на предприятиях региона и назвал профессии, которые оплачиваются выше других. Статистики привели данные на конец прошлого года: за декабрь 2019-го.

Судя по ним, в среднем в месяц специалисты крупных, средних некоммерческих и малых предприятий получали 38 тысяч 594 рубля. Это больше, чем в ноябре 2019-го на 31,5 %, а в сравнении с тем же периодом 2018-го года больше на 12,9%.

Рассказал орган статистики и о наиболее оплачиваемых профессиях. Работники финансовой и страховой деятельности получают в среднем около 87 тыс. рублей, в государственном управлении зарплата составила 66,7 тыс. рублей, в сфере культуры и развлекательной сфере - 44, 7 тыс. рублей, трудящиеся в сельском хозяйстве, рыболовстве и т.п. получают чуть более 39 тыс. рублей. Меньше получают работники сферы образования - 37, тыс. рублей, работники отрасли обеспечении электроэнергией, газом и паром 36,4 тыс. рублей, далее идет сфера транспортировки и хранения - чуть более 35 тыс.рублей, медицина и соцуслуги - немногим более 35 тыс., обрабатывающие производства - 33, тыс. рублей, торговля - 28, 6 тыс. рублей и чуть меньше строительство - 28 097 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU