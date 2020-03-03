В благоустройство орловских дворов и парков вложат больше 330 млн рублей
В Орловской области в благоустройство дворов и скверов с парками вложат больше 330 миллионов рублей в этом году. Об этом сообщил Денис Блохин, и.о. зампреда правительства по развитию инфраструктуры.
Тема обсуждалась на заседании регионального правительства, состоявшемся 2 марта. Как отметил Блохин, главная цель реализации программы "Формирование современной городской среды" - кардинальное повышение комфортности населенных пунктов для их жителей, а также вовлечение самих жителей в этот процесс.
- В 2019 году в 38 муниципальных образованиях Орловской области благоустроенно 172 дворовые и 33 общественные территории. Освоено 347,7 млн рублей. Это средства федерального, регионального, местных бюджетов, а также средства Дорожного фонда. В рамках дополнительно направленных по решению главы региона в 2019 году за счет средств Правительства Москвы благоустроенно 7 общественных территорий, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.
В этом году программа продолжит реализацию в 38 населенных пунктах. В планах привести в порядок больше 17 дворов и 33 общественных территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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