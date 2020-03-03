2020-03-03T10:23:39+03:00
Происшествия

В Орле сгорела легковушка

Причину, по которой полыхала "Лада", устанавливают эксперты
Ольга СУПОНЕВА
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Обошлось без жертв, а вот автомобиль выгорел полностьюОбошлось без жертв, а вот автомобиль выгорел полностьюФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле сгорел легковой автомобиль. ЧП случилось в понедельник, 2 марта, на улице Зеленый берег.

Спасателям сигнал на телефон пожарной службы поступил в четвертом часу дня. Пожарные прибыли на место происшествия.

- В результате пожара автомобиль «Лада Гранта» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Всего же за прошедшие сутки спасателям региона пришлось выезжать на различные происшествия 14 раз, из них 7 - на ликвидацию пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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