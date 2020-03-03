В Орле сгорела легковушка
В Орле сгорел легковой автомобиль. ЧП случилось в понедельник, 2 марта, на улице Зеленый берег.
Спасателям сигнал на телефон пожарной службы поступил в четвертом часу дня. Пожарные прибыли на место происшествия.
- В результате пожара автомобиль «Лада Гранта» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших. Всего же за прошедшие сутки спасателям региона пришлось выезжать на различные происшествия 14 раз, из них 7 - на ликвидацию пожаров.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»