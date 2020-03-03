В Орле открылась выставка в память о бойцах Великой Отечественной

3 Март 2020 2020-03-03T10:12:54+03:00

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В Орле на бульваре Победы открылась выставка "Памяти достойны". Она рассказывает о солдатах, офицерах, партизанах, защищавших Родину от врага в годы Великой Отечественной войны.

- Герои экспозиции внесли значительный вклад в освобождение Орловщины от гнета фашистов, но лишь трое из них защищали свою малую Родину — Андрей Андрианов, Виктор Меренков и Михаил Морозенко. Михаил Антонов и Леонтий Гуртьев родились далеко от Орла, но погибли, сражаясь за наш край, в августе 1943 года, - рассказали о выставке в пресс-службе Администрации Орла.

Бойцов, о которых рассказывает выставка, объединяет также то, что все они обрели последнее пристанище на кладбищах Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU