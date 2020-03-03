В Орле открылась выставка в память о бойцах Великой Отечественной
В Орле на бульваре Победы открылась выставка "Памяти достойны". Она рассказывает о солдатах, офицерах, партизанах, защищавших Родину от врага в годы Великой Отечественной войны.
- Герои экспозиции внесли значительный вклад в освобождение Орловщины от гнета фашистов, но лишь трое из них защищали свою малую Родину — Андрей Андрианов, Виктор Меренков и Михаил Морозенко. Михаил Антонов и Леонтий Гуртьев родились далеко от Орла, но погибли, сражаясь за наш край, в августе 1943 года, - рассказали о выставке в пресс-службе Администрации Орла.
Бойцов, о которых рассказывает выставка, объединяет также то, что все они обрели последнее пристанище на кладбищах Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU