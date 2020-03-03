В Орле "Газель" сбила подростка-велосипедиста
В Орле водитель за рулем "Газели" сбил велосипедиста. Подросток, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы.
Авария случилась накануне утром, 2 марта, а Заводском районе города. 21-летний водитель "Газели" выезжал с прилегающей территории на улице Нормандии-Неман. В это время по тротуару ехал на велосипеде мальчик 2007 года рождения. Автомобиль сбил велосипедиста.
- Велосипедист получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зафиксировали 7 ДТП. Один человек погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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