В Орле "Газель" сбила подростка-велосипедиста

3 Март 2020 2020-03-03T09:49:24+03:00

Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ДТП случилось на улице Нормандии-Неман Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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В Орле водитель за рулем "Газели" сбил велосипедиста. Подросток, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы.

Авария случилась накануне утром, 2 марта, а Заводском районе города. 21-летний водитель "Газели" выезжал с прилегающей территории на улице Нормандии-Неман. В это время по тротуару ехал на велосипеде мальчик 2007 года рождения. Автомобиль сбил велосипедиста.

- Велосипедист получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зафиксировали 7 ДТП. Один человек погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU