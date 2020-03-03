3 Март 2020 2020-03-03T08:15:00+03:00

На бульваре Победы в Орле открыли бюсты героев Александра Рязанцева и Алексея Скворцова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 2 марта, в Орле прошла торжественная церемония открытия бюстов Героев России - Александра Рязанцева и Алексея Скворцова. Ребята погибли, выполняя воинский долг во время военных действий в Чечне.

1 марта 2000 года 90 российских десантников из легендарной 6 роты приняли бой против двухтысячного войска Хаттаба в Аргунском ущелье. Среди них был и 22-летний гвардии лейтенант Александр Рязанцев. Парень прикрывал командира, вел корректировку огня и лично уничтожил 15 боевиков. Он и практически всего однополчане погибли (выжило всего 6 человек).

Бойцы погибли, сражаясь с боевиками в ЧечнеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21-летний прапорщик милиции, омоновец Алексей Скворцов сражался еще в Первую Чеченскую войну. 7 марта 1996 году он погиб, прикрывая отход группы из окружения на блокпосту № 8. Он спас своих ребят, они успели выбраться.

На памятное событие, увековечившее имя бойцов-героев, приехали их родные – отец Александра, мама и вдова Алексея.

-Сегодня мы воздаем воинские почести мужественным защитникам Отечества, которые до последнего вздоха остались верными присяги и отдали свои жизни за Родину. Мы всегда будем гордиться своими героями, доблестными воинами, навеки вписавшими свои имена в ратную летопись страны, - обратился к участником церемонии губернатор Андрей Клычков.

В Орле воздали воинские почести Александру Рязанцеву и Алексею СкворцовуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU