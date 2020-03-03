На бульваре Победы в Орле открыли бюсты героев Александра Рязанцева и Алексея Скворцова
В понедельник, 2 марта, в Орле прошла торжественная церемония открытия бюстов Героев России - Александра Рязанцева и Алексея Скворцова. Ребята погибли, выполняя воинский долг во время военных действий в Чечне.
1 марта 2000 года 90 российских десантников из легендарной 6 роты приняли бой против двухтысячного войска Хаттаба в Аргунском ущелье. Среди них был и 22-летний гвардии лейтенант Александр Рязанцев. Парень прикрывал командира, вел корректировку огня и лично уничтожил 15 боевиков. Он и практически всего однополчане погибли (выжило всего 6 человек).
Бойцы погибли, сражаясь с боевиками в ЧечнеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
21-летний прапорщик милиции, омоновец Алексей Скворцов сражался еще в Первую Чеченскую войну. 7 марта 1996 году он погиб, прикрывая отход группы из окружения на блокпосту № 8. Он спас своих ребят, они успели выбраться.
На памятное событие, увековечившее имя бойцов-героев, приехали их родные – отец Александра, мама и вдова Алексея.
-Сегодня мы воздаем воинские почести мужественным защитникам Отечества, которые до последнего вздоха остались верными присяги и отдали свои жизни за Родину. Мы всегда будем гордиться своими героями, доблестными воинами, навеки вписавшими свои имена в ратную летопись страны, - обратился к участником церемонии губернатор Андрей Клычков.
В Орле воздали воинские почести Александру Рязанцеву и Алексею СкворцовуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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