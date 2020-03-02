2020-03-02T18:03:03+03:00
Звезды

Сборник произведений молодых авторов презентуют в Орле

Седьмой выпуск "Вестника Орловского Дома литераторов" представят в Бунинке 5 марта
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле состоится презентация сборника произведений молодых авторов. Седьмой выпуск "Вестника Орловского Дома литераторов" представят в Бунинке 5 марта.

В издание вошли работы молодых поэтов и писателей которые поучаствовали в межрегиональном семинаре авторов в Орле осенью 2019-го. Это произведения не только орловских авторов, но и творцов из Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей.

- Также в рамках презентации состоится открытие выставки фоторабот одного из авторов сборника, орловской поэтессы Ирины Беспаловой «Путешествие в таинственный мир». Работы посвящены удивительному миру растений и животных.- рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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