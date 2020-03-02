Орловские пенсионеры сразились в шахматном турнире

2 Март 2020 2020-03-02T17:56:05+03:00

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В Орле состоялся региональный чемпионат по шахматам среди пенсионеров. Орловцы и орловчанки сели за доски, чтобы показать класс.

Всего участие в чемпионате, посвященном 75-летию Победы, приняло 52 шахматиста-любителя из разных районов региона. Соревнования проходили как в личном зачете, так и в командном. Судьей выступил Андрей Лунев, президент "Шахматной федерации Орловской области".

Фото: ПФР России в Орловской области

В итоге в личном первенстве первое место на пьедестале завоевал Александр Снурницын из Болховского района, а среди женщин лучшей стала Галина Гриценко из Ливенского района.

- Победители и призеры были награждены дипломами, медалями от регионального отделения Союза пенсионеров России и общественной организации «Шахматная федерация Орловской области». Команды-победительницы награждены дипломами и кубками. Все участники получили свидетельства об участии в чемпионате, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ПФР России в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU