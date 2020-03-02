В Орловской области собрали больше 27 миллиардов рублей налогов

2 Март 2020 2020-03-02T17:08:32+03:00

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В 2019 году в Орловской области было собрано 27,1 миллиарда рублей налогов. Это больше, чем годом ранее на 2,1 миллиарда рублей.

Из общей суммы в федеральный бюджет поступило около шести с половиной миллиардов рублей, что также больше 2018 года (тогда эта цифра была меньше на 1 миллиард 900 тысяч рублей).

- В бюджет территории мобилизовано более 20,6 млрд рублей с превышением на 1,4% или в абсолютном выражении около 290 млн рублей к показателям 2018 года, - рассказали "КП" в пресс-службе УФНС России по Орловской области.

Также налоговики собрали около 19 миллиардов 800 миллионов рублей страховых взносов в 2018 году, цифры тоже с ростом: в 2018 году сумма была меньше на 1,1 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU