2 Март 2020 2020-03-02T16:06:31+03:00

В 2019 году орловцы попытались пронести в суд 17 электрошокеров. Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

«Комсомолка» расскажет, какие еще опасные предметы брали с собой участники судебных заседаний

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Судебные приставы по ОУПДС (Управление организации обеспечения установленного порядка деятельности судов) рассказали, какие опасные предметы им приходилось изымать прямо в здании суда в 2019 году.

Так, при осуществлении пропускного режима сотрудники ведомства обнаружили у посетителей и участников судебных заседаний 183 единицы газового и травматического оружия, 17 электошокеров, 392 боеприпаса и еще более 1 тысячи 500 предметов, которые могли стать орудием нападения на окружающих.

- Реалии современной жизни приводят все к большему ужесточению правил пропускного режима в суды. В ходе судебного разбирательства нередко возникают конфликтные ситуации. Все изъятые предметы могли быть использованы в качестве орудия нападения, но благодаря слаженной работе судебных приставов, этого не произошло, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU