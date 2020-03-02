В 2019 году орловцы попытались пронести в суд 17 электрошокеров
Судебные приставы по ОУПДС (Управление организации обеспечения установленного порядка деятельности судов) рассказали, какие опасные предметы им приходилось изымать прямо в здании суда в 2019 году.
Так, при осуществлении пропускного режима сотрудники ведомства обнаружили у посетителей и участников судебных заседаний 183 единицы газового и травматического оружия, 17 электошокеров, 392 боеприпаса и еще более 1 тысячи 500 предметов, которые могли стать орудием нападения на окружающих.
- Реалии современной жизни приводят все к большему ужесточению правил пропускного режима в суды. В ходе судебного разбирательства нередко возникают конфликтные ситуации. Все изъятые предметы могли быть использованы в качестве орудия нападения, но благодаря слаженной работе судебных приставов, этого не произошло, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU