2020-03-02T15:40:03+03:00
Общество

Строительство детского сада и яслей в Орле отстает на несколько месяцев

Депутаты облсовета обсудили, как выполняются майские указы Президента в регионе
Наталья Меркулова
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Строительство детского сада и яслей в Орле отстает на несколько месяцев. Фото: пресс-служба облсовета Орловской областиСтроительство детского сада и яслей в Орле отстает на несколько месяцев. Фото: пресс-служба облсовета Орловской области
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Сегодня, 2 марта, на заседании обсовета стало известно, какие трудности появились в регионе с реализацией майских указов Президента России. В центре внимания оказалось строительство детских садов и яслей.

Напомним, еще в 2018 году Владимир Путин поручил ликвидировать очереди в детские сады и обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждениях к 2021 году.

Однако сроки соблюдаются не везде. В частности, в Орле идет отставание по строительству детского сада на 80 мест на улице Планерная. Сейчас от графика работа отстала на 3 месяца. Причина — внесение изменений в проектную документацию.

Еще одно проблемное место - сад-ясли в микрорайоне № 13 города. Работы здесь приостановлены, так как на выбранном земельном участке большой перепад высот. Сейчас городской администрации предстоит найти другую площадку.

Кроме того, как ранее сообщала руководитель Департамента образования Татьяна Крымова, сложная ситуация детскими садами сложилась в Железнодорожном районе. Здесь в электронной очереди порядка 1 тысячи 400 детей, но средства на строительство нового здания пока не предусмотрены.

Однако очереди для малышей старше трех лет уже ликвидированы за счет появления учреждений для дошколят в молодых микрорайонах – Зареченский и Болховский. В декабре 2020 года планируют завершить строительство детского сада в микрорайоне № 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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