2020-03-02T14:36:41+03:00
Общество

Антитеррористические учения прошли в Орле

По сценарию, вооруженная группа заминировала Главпочтамт и захватила заложников
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: оперативный штаб Орловской областиФото: оперативный штаб Орловской области
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В Орле состоялись антитеррористические учения. По сценарию, террористы захватили заложников на Главпочтамте: людей нужно было освободить, а захватчиков нейтрализовать.

Учения под кодовым названием "Метель" прошли в конце прошлой недели, в пятницу 28 февраля. По сценарию вооруженная группа заминировала дверь Главпочтамта, захватила заложников и выдвинула свои требования властям. В случае их невыполнения условные террористы угрожали ликвидировать заложников, привести в действие взрывное устройство, а также применить химическое оружие.

Фото: оперативный штаб Орловской области

Фото: оперативный штаб Орловской области

- Попытки переговоров оказались безрезультатными, в связи с чем, Оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов, - рассказали "Комсомолке" в оперативном штабе Орловской области.

В учениях приняли участие представители разных структур и ведомств, от ФСБ до Роспотребнадзора. По итогам, учения показали готовность оперативного штаба к пресечению террористической угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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