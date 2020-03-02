Орловцам рассказали, как купить правильный букет на 8 марта

2 Март 2020 2020-03-02T14:12:00+03:00

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До Международного женского дня осталось меньше недели, а это значит, что совсем скоро в цветочных магазинах грядет традиционный предпраздничный ажиотаж. Знакомая всем мимоза, тюльпаны, розы, хризантемы – как понять, какой букет лучше?

Накануне праздника специалисты регионального Россельхознадзора поделились пятью правилами выбора здоровых и красивых цветов.

Во-первых, если вы решили купить тюльпаны, то хорошо осмотрите стебель цветка. Он должен быть длинным и упругим. Еще лучше, если на нем виднеется белая часть, тогда он будет долго стоять.

Во-вторых, оценить состояние бутона тюльпанов. Лепестки не должны быть потемневшими, подсохшими или перевязанными резинкой (это знак – цветок давно срезан). Такой будет осыпется уже через 2 часа. Лучше выбрать цветок с закрытым бутоном.

- И еще одна подсказка при выборе тюльпанов: возьмите цветок в руки и легонько его потрясти, если слышите своеобразный хруст, то значит, он свежий и долго будет радовать своим видом, - рекомендуют сотрудники ведомства.

В четвертых, если решили остановить свой выбор на розах, то учтите – на цветы должны иметь плотные и блестящие листья насыщенного зеленого цвета. Если они опущены, значит, букет не первой свежести. Стебель также должен быть плотным, а срез светлым. Коричневый цвет среза говорит о начале процесса гниения.

- Многие считают, что если выбрать розы с закрытыми бутонами, то они простоят дольше. Однако обычно так выглядят цветы, которые были срезаны несозревшими. Правильнее будет выбрать цветы с упругими бутонами, раскрытыми наполовину или на две трети, - советуют специалисты.

И главное, пятое, правило для всех цветов – никаких насекомых и паутинок. Можно потрясти букет над белой бумагой, если на ней появились маленькие темные «зернышки» - лучше откажитесь от таких цветов.

А что же мимоза? Об этом цветке можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU