2 Март 2020 2020-03-02T13:38:17+03:00

С 2017 года есть такая возможность, однако воспользоваться ею жители региона не спешат

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Орловцы не хотят оформлять в собственность парковочные места. С 2017 года есть возможность официально закрепить за собой машино-место, однако воспользоваться ею жители региона не спешат.

Так, право собственности на машино-место оформили всего четыре человека. При этом парковочное место можно приобретать в ипотеку, включать в перечень имущества, которое может являться предметом залога, продавать или сдавать в аренду.

- Что касается парковок, расположенных на придомовой территории, то они по-прежнему относятся к общедомовому имуществу и оформляются как доля в праве общей собственности всех собственников квартир и приобрести его в чью-либо частную собственность невозможно, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU