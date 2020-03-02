2020-03-02T13:10:35+03:00
Общество

Орловец, забравшийся ночью в продуктовый магазин, задержан

27-летний мужчина похитил еду и сбежал
Наталья Меркулова
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Орловец, забравшийся ночью в продуктовый магазин, задержанОрловец, забравшийся ночью в продуктовый магазин, задержанФото: Архив "КП"
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В один из магазинов Болховского района ночью проник грабитель и вынес из него продукты. Как стало известно, сделал он это через входную дверь.

Прибывшие на место полицейские вскоре установили, кто именно причастен к воровству. Подозрения пали на 27-летнего местного жителя. В настоящее время ведется следствие, а молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Санкция за кражу предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев. Также преступление может быть наказано исправительными работами либо лишением свободы, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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