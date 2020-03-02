2020-03-02T12:50:32+03:00
Происшествия

Водитель отвлекся: на трассе под Орлом в ДТП погиб пассажир "ГАЗели"

Машина протаранила два столба и опрокинулась
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области сегодня утром, 2 марта, случилось ДТП окончившееся трагически. Мужчина-пассажир "ГАЗели" погиб на месте аварии после того, как грузовик опрокинулся и протаранил два бетонных столба.

Происшествие случилось примерно в 7 часов 20 минут в Кромском районе. Как сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 39-летний водитель "ГАЗели" отвлекся от управления.

- Водитель допустил съезд в левую обочину с последующим наездом на препятствие (опора ЛЭП), с последующим наездом на следующее препятствие (опора ЛЭП) и опрокидыванием. В результате ДТП 30-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда медиков, - рассказали в ведомстве.

Пострадал еще один пассажир, мужчина 49 лет. Он отказался от медицинской помощи.

На месте аварии работали спасатели и полицейские. Все обстоятельства устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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