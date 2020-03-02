Водитель отвлекся: на трассе под Орлом в ДТП погиб пассажир "ГАЗели"
В Орловской области сегодня утром, 2 марта, случилось ДТП окончившееся трагически. Мужчина-пассажир "ГАЗели" погиб на месте аварии после того, как грузовик опрокинулся и протаранил два бетонных столба.
Происшествие случилось примерно в 7 часов 20 минут в Кромском районе. Как сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 39-летний водитель "ГАЗели" отвлекся от управления.
- Водитель допустил съезд в левую обочину с последующим наездом на препятствие (опора ЛЭП), с последующим наездом на следующее препятствие (опора ЛЭП) и опрокидыванием. В результате ДТП 30-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда медиков, - рассказали в ведомстве.
Пострадал еще один пассажир, мужчина 49 лет. Он отказался от медицинской помощи.
На месте аварии работали спасатели и полицейские. Все обстоятельства устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU