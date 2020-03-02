2020-03-02T12:40:16+03:00
Общество

В Орле полицейские раздали пешеходам светоотражающие ленты

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что чаще всего ДТП происходят в темное время суток
Наталья Меркулова
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В Орле полицейские раздали пешеходам светоотражающие ленты. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиВ Орле полицейские раздали пешеходам светоотражающие ленты. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские и общественники решили напомнить пешеходам о том, как они могут обезопасить собственную жизнь на дороге. Особенно, в темное время суток.

По данным Госавтоинспекции, зачастую ДТП происходят именно тогда, когда на улице темно. Происходит это не зависимо от того, открытая ли это трасса или дорога в городе.

- Большинства из аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы сами заботились о своей безопасности. Один из самых эффективных способов - световозвращающие аксессуары и нашивки на куртке. Они водителю вовремя заметить человека на дороге и заблаговременно остановить машину, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские вышли на улицы Орла и раздали прохожим полезные световозвращающие ленты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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