В Орле полицейские раздали пешеходам светоотражающие ленты
Орловские полицейские и общественники решили напомнить пешеходам о том, как они могут обезопасить собственную жизнь на дороге. Особенно, в темное время суток.
По данным Госавтоинспекции, зачастую ДТП происходят именно тогда, когда на улице темно. Происходит это не зависимо от того, открытая ли это трасса или дорога в городе.
- Большинства из аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы сами заботились о своей безопасности. Один из самых эффективных способов - световозвращающие аксессуары и нашивки на куртке. Они водителю вовремя заметить человека на дороге и заблаговременно остановить машину, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Полицейские вышли на улицы Орла и раздали прохожим полезные световозвращающие ленты.
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ИСТОЧНИК KP.RU