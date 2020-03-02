2020-03-02T12:19:00+03:00
Общество

В Орле зафиксировали первый случай поджога сухой травы в 2020 году

МЧС: «Такой способ очистки территории грозит серьезным штрафом»
Наталья Меркулова
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В Орле зафиксировали первый случай поджога сухой травы в 2020 годуВ Орле зафиксировали первый случай поджога сухой травы в 2020 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Ранняя весна в этом году стала для сотрудников регионального МЧС России поводом для особого беспокойства. Снег сошел, прошлогодняя трава начала подсыхать и люди сразу поспешили от нее избавиться.

Первый случай горения сухой растительности зафиксироли уже 21 февраля в Северном районе Орла. Площадь горения составила три квадратных метра.

- В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, считая, что это только на пользу. Зачастую огонь перекидывается на дачные заборы, постройки и дома, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Однако многие забывают, что за поджег травы грозит штраф от 2 тысяч рублей для физических лиц до 30 тысяч рублей для предпринимателей. Для юридических лиц эта сумма может увеличиться до 200 тысяч рублей или даже 400, если нарушение законно произошло в условиях особого противопожарного режима. Если же из-за вспыхнувшего огня пострадает чье-то имущество, то поджигателю может грозить и уголовная статья.

Специалисты ведомства рекомендуют не сжигать мусор бесконтрольно, не разжигать костры в ветреную погоду и не оставлять битое стекло на солнце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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