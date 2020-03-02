Орловчанка повторно отправится за неуплату алиментов в колонию

2 Март 2020 2020-03-02T11:33:09+03:00

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Горе-мать из поселка Нарышкино отсидела в колонии-поселении почти 3 месяца, но заниматься собственным ребенком опять не захотела. Женщину уже несколько лет не платит алименты и накопила по ним долг в 81 тысячу рублей.

Как стало известно «КП» из материалов дела, ранее женщину привлекали к ответственности, назначали ей 8 месяцев исправительных работ, но и от них она уклонялась. В итоге попала в колонию, а после освобождения снова взялась за свое.

- являясь физически здоровой, женщина даже не попробовала официально трудоустроиться и не обращалась в центр занятости. Она опять продолжала не платить алименты на ребенка. В связи с этим суд признал ее виновной по уголовной статье «Неуплата средств на содержание детей», - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Орловчанка получила наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU