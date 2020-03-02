Орловчанку, устроившую в суде ругань, ждет 300 часов обязательных работ

2 Март 2020 2020-03-02T11:13:37+03:00

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После перебранки на заседании суда Советского района города орловчанку ждет 300 часов обязательных работ. Женщина не стала сдерживаться и эмоционального обругала участников процесса.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области, инцидент произошел во время рассмотрения гражданского дела. В определенный момент дама не выдержала и начала кричать на представителя истца и обзывать его грубыми нецензурными словами.

В результате судебное заседание было сорвано, а разгорячившуюся женщину пришлось вывести из зала суда.

- Жительница Орла была признана виновной в преступлении по статье «Неуважение к суду». Однако с наказание она не согласилась и обжаловала его в областном суде, где после рассмотрения ее жалобу отклонили. Приговор оставлен без изменения, - пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU