2020-03-02T11:13:37+03:00
Общество

Орловчанку, устроившую в суде ругань, ждет 300 часов обязательных работ

Разгорячившуюся даму пришлось выводить из зала заседания, чтобы успокоить
Наталья Меркулова
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Орловчанку, устроившую в суде ругань, ждет 300 часов обязательных работОрловчанку, устроившую в суде ругань, ждет 300 часов обязательных работФото: Архив "КП"
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После перебранки на заседании суда Советского района города орловчанку ждет 300 часов обязательных работ. Женщина не стала сдерживаться и эмоционального обругала участников процесса.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области, инцидент произошел во время рассмотрения гражданского дела. В определенный момент дама не выдержала и начала кричать на представителя истца и обзывать его грубыми нецензурными словами.

В результате судебное заседание было сорвано, а разгорячившуюся женщину пришлось вывести из зала суда.

- Жительница Орла была признана виновной в преступлении по статье «Неуважение к суду». Однако с наказание она не согласилась и обжаловала его в областном суде, где после рассмотрения ее жалобу отклонили. Приговор оставлен без изменения, - пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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