Легковушка и эвакуатор не поделили дорогу в Орле

2 Март 2020 2020-03-02T09:45:31+03:00

В ДТП обошлось без пострадавших

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В Орле столкнулись легковой автомобиль и грузовик-эвакуатор. Авария произошла в Заводском районе накануне, 1 марта.

Случилось ДТП около 11 утра воскресенья.

- На пересечении улицы Комсомольская и переулка Воскресенского произошло столкновение автоиобилей «Мазда» и «Газель». В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие выходные госавтоинспекторы зарегистрировали 21 дорожно-транспортное происшествие на дорогах региона. Обошлось без погибших и пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU