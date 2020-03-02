2 Март 2020 2020-03-02T11:44:08+03:00

В Орле отметили Широкую Масленицу с размахом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Горожане «зажгли» на фаер-шоу и спалили чучело Зимы из огнемета [фото]

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В воскресенье, 1 марта, орловцы проводили зиму и с размахом отметили Широкую Масленицу. Традиционно главными площадками праздника стали Горпарк и площадь Ленина.

Горожане и блинов поели, и старинные русские игры и забавы вспомнилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Началось мероприятие с торжественного шествия участников ежегодного конкурса на самую оригинальную масленичную куклу. В этот раз их оказалось более 60.

В Орле отметили Широкую МасленицуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Атмосферу народного духа и веселья поддерживали артисты ансамбля «Славица», участники клуба «Вечерки в Орле» и молодежное объединение «Вятичи». В этот день гости праздника могли не только отведать горячих блинов, но вспомнить старинные русские игры и забавы. Самые отважные попробовали свои силы и удачу на Ледяном столбе.

Самые отважные попробовали свои силы и удачу на Ледяном столбеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кульминацией народных гуляний стало фаер-шоу и сжигание чучела Зимы из огнемета.

- Марена-зима горела ярко и быстро, обещая Орлу цветущую и теплую весну! – вспоминают горожане.

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В Орле горожане «зажгли» на фаер-шоу и спалили чучело Зимы из огнеметаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU