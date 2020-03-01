Первая неделя весны в Орле будет теплой, но дождливой

1 Март 2020 2020-03-01T10:23:04+03:00

Первая неделя марта в Орле будет по-настоящему весенней Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Первая неделя марта в Орле будет по-настоящему весенней. Воздух прогреется до отметки в 11 градусов, правда, пройдут дожди.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 2 марта термометры покажут от +2 градусов ночью до +6 днем. Облачность переменная, осадков не ожидается. Ветер южный 7 м/с, давление 743 мм рт.ст.

Во вторник, 3 числа, теплее: от +4 до +8 градусов. В город придут дожди, будет пасмурно. Ветер сохранит направление, скорость его составит 4 м/с. Давление понизится до 741 мм рт.ст.

В среду 4 марта от +4 до +11. Будет облачно, небольшой дождь. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 5 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В четверг 5 марта еще теплее: от +7 в темное время суток до +11 градусов в дневное. Облачность будет переменной, небольшой дождь. Барометры покажут 738 мм рт.ст., ветер сохранит направление и будет дуть со скорость 6 м/c.

В пятницу, 6 числа, столбики термометров будут варьироваться между отметками +6 ... +9 градусов. Ветер все тот же юго-восточный, скорость 7 м/c/. Пасмурно, дождливо. Давление 739 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU