1 Март 2020 2020-03-01T09:58:15+03:00

За заросший травой участок пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей

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В Орловской области фермера оштрафовали за сорняки. За заросший травой участок пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Должанском районе области. Здесь глава крестьянского хозяйства арендовал земельный участок сельскохозяйственного назначения. Однако так и не засеял его культурами, земля заросла сорняками. Специалисты Россельхознадзора выяснили это при проведении рейда: участок зарастал сорной травой еще с 2016 года.

- Было вынесено постановление о привлечении к административной за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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ИСТОЧНИК KP.RU