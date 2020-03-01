В Орловской области фермера оштрафовали за сорняки
В Орловской области фермера оштрафовали за сорняки. За заросший травой участок пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей.
Инцидент произошел в Должанском районе области. Здесь глава крестьянского хозяйства арендовал земельный участок сельскохозяйственного назначения. Однако так и не засеял его культурами, земля заросла сорняками. Специалисты Россельхознадзора выяснили это при проведении рейда: участок зарастал сорной травой еще с 2016 года.
- Было вынесено постановление о привлечении к административной за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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ИСТОЧНИК KP.RU