Жителям Орловской области предложили стать "Волонтерами Конституции"
Жители Орловской области могут стать "Волонтерами Конституции". Задачи тех, кто вступит в ряды волонтеров - информировать других жителей региона о поправках в Конституцию в преддверии всероссийского голосования.
В российских городах с 6 по 21 апреля тысячи волонтеров будут рассказывать, какие же предусмотрены поправки. Узнать о них можно в специальных информационных точках, которые расположатся в местах массового скопления людей: торговые центры, вокзалы и т.д.
Зарегистрироваться и стать "волонтером Конституции" можно онлайн на официальном сайте волонтерского корпуса. Сделать это нужно до 16 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU