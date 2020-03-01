Жителям Орловской области предложили стать "Волонтерами Конституции"

1 Март 2020 2020-03-01T09:48:30+03:00

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Жители Орловской области могут стать "Волонтерами Конституции". Задачи тех, кто вступит в ряды волонтеров - информировать других жителей региона о поправках в Конституцию в преддверии всероссийского голосования.

В российских городах с 6 по 21 апреля тысячи волонтеров будут рассказывать, какие же предусмотрены поправки. Узнать о них можно в специальных информационных точках, которые расположатся в местах массового скопления людей: торговые центры, вокзалы и т.д.

Зарегистрироваться и стать "волонтером Конституции" можно онлайн на официальном сайте волонтерского корпуса. Сделать это нужно до 16 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU