В Орловской области принят закон о запрете распространения снюсов

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:35:34+03:00

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В Орловской области во втором чтении принят закон о запрете на распространение снюсов. На вчерашней, 28 февраля, сессии Облсовета депутаты единогласно проголосовали за.

Главная цель закона - оградить детей и подростков региона от пагубного влияния никотина, тем более что имели место быть летальные случаи после употребления снюсов детьми. Ко второму чтению в законопроект внесли поправки: исключено указание на содержание минимальной дозы никотина.

- Проблемой распространения подобной продукции в молодёжной среде занимаются и коллеги из других регионов. Например, в декабре 2019 года подобный закон был принят в Курганской области, в этом году – в Тамбовской, Тверской, Липецкой, Воронежской областях. Данный вопрос касается здоровья наших детей и подростков. Мы должны сделать все, чтобы уберечь их от вредных веществ, - отметил Леонид Музалевский, председатель Орловского Облсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU