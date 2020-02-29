Средний доход жителей Орловской области составил 25 тысяч 900 рублей

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:25:26+03:00

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Среднедушевой доход жителей Орловской области составил 25 тысяч 900 рублей. Такие данные приводит Росстат, подсчитавший, сколько же зарабатывали орловцы в 2019 году.

По данным статистиков, за год средний уровень дохода населения подрос на тысячу рублей. Для сравнения, в 2018 году цифра равнялась 24 тысячам 895 рублям. При этом в течение прошлого года планомерно доходы росли. Так, если на первый квартал 2019 цифра составляла чуть более 22 тысяч рублей, то уже к третьему кварталу доросла до указанно значечения в 25,9 тысячи рублей.

При этом в Орловской области доходы на душу населения остаются ниже, чем в других регионах ЦФО. Согласно статистике, меньше чем на Орловщине доход в Центральном федеральном округе только у жителей Владимирской области и Костромской.

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ИСТОЧНИК KP.RU