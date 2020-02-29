На 16 тысяч оштрафовали орловцев за курение на рабочем месте

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:13:46+03:00

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В Орловской области на 16 тысяч рублей оштрафовали любителей покурить на рабочем месте. Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

В 2019 году оштрафовали 21 человека за курение на рабочих местах, на них были составлены соответвующие протоколы о нарушениях. Всего же сумма штрафов за несоблюдение табачного законодательства на Орловщине превысила в прошлом году 736 тысяч рублей. Больше всего "досталось" продавцам, которые торговали табаком близ учебных учреждений: их оштрафовали на 288 тысяч рублей. Причем грешат этим как небольшие магазины, так и сетевые супермаркеты. За курение в запрещенных местах составлено 193 протокола, сумма штрафов - 81 тысяча рублей.

Еще на 10 тысяч оштрафовали любителей покурить на детских площадках, на 122 тысячи опустели кошельки продавцов, торгующих сигаретами без акцизных марок. Сумма штрафов за продажу табака детям и подросткам составила 4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU