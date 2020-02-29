2020-02-29T10:56:43+03:00
Происшествия

Житель Мценска напал с ножом на своего знакомого

Пьяный конфликт обернулся уголовным делом
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В городе Мценске Орловской области полицейские задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью его знакомому. Уголовным делом обернулся пьяный конфликт.

Все начиналось, как это бывает нередко, с распития алкоголя. В какой-то момент 36-летний амчанин стал ссориться со своим товарищем по стакану, когда аргументов в споре не осталось, схватился за нож и два раза ударил того. Свидетель случившегося вовремя вызвал скорую, раненого мужчину удалось спасти. Но бесследно для нападавшего поступок не пройдет.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, амчанину может грозить немалый тюремный срок.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области принят закон о запрете распространения снюсов
Средний доход жителей Орловской области составил 25 тысяч 900 рублей
На 16 тысяч оштрафовали орловцев за курение на рабочем месте
Житель Мценска напал с ножом на своего знакомого
Главу Орла попросили отремонтировать лицей №32
Орловских школьников научат правильному поведению в опасных ситуациях
В Орле директор строительной фирмы задолжал работникам 400 тысяч рублей
Синоптики обещают орловцам достаточно теплые выходные
Орловские семьи приглашают обсудить насущные проблемы в «Семейной приемной»
В Дмитровске Орловской области появится современное общественное пространство
Орловцев приглашают на Масленицу в Знаменскую Богатырскую заставу
В Орловской области в первом чтении принят закон о выплатах Детям войны
В Орле полиция задержала уклониста и отправила в военный комиссариат
В Орле расширили список благоустройства общественных территорий
Ветеран из Орла сдал ГТО на высший балл в 99 лет
В Орле на мостовой водитель на "КИА" протаранил шумозащитный экран
Орловцев приглашают на «Четыре сезона любви»
Семь лет тюрьмы дал суд сотруднику "Орелгосзаказчика" за взятку
В Орловской области банк попытался взыскать долг умершей заемщицы с ее сына