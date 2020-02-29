Житель Мценска напал с ножом на своего знакомого
В городе Мценске Орловской области полицейские задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью его знакомому. Уголовным делом обернулся пьяный конфликт.
Все начиналось, как это бывает нередко, с распития алкоголя. В какой-то момент 36-летний амчанин стал ссориться со своим товарищем по стакану, когда аргументов в споре не осталось, схватился за нож и два раза ударил того. Свидетель случившегося вовремя вызвал скорую, раненого мужчину удалось спасти. Но бесследно для нападавшего поступок не пройдет.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По закону, амчанину может грозить немалый тюремный срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU