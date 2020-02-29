Главу Орла попросили отремонтировать лицей №32

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:48:13+03:00

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Главу администрации Орла попросили отремонтировать лицей №32 и оборудовать рядом с ним остановку общественного транспорта. С такой просьбой к Александру Муромскому пришла на личный прием местная жительница.

Орловчанка, живущая на улице Пушкина, отметила, что зданию лицея очень нужен ремонт. Как пояснили чиновники, в 2019 году здесь уже велся ремонт.

- За счет бюджетных средств отремонтировали 700 кв. м кровли и холл, заменили оконные блоки в обеденном зале, сделали косметический ремонт в пищеблоке и спортивных залах, а также стен, заменили лампы и осветительные приборы в большинстве классов и рекреаций. За счет внебюджетных источников отремонтировали шесть кабинетов,- пояснили в пресс-службе Администрации Орла.

В этом году лицею выделено 700 тысяч рублей, день будет распределять руководство. А вот с остановкой сложнее: в 2020 году на ее оборудование денег в бюджете не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU