Орловских школьников научат правильному поведению в опасных ситуациях
На будущей неделе в школах Орловской области пройдут уроки, которые научат ребят правильному поведению в экстремальных ситуациях. Как не попасть в опасное положение и что делать, если случилось ЧП учащимся расскажут спасатели.
Сотрудники МЧС придут в школьные классы, где расскажут об основных причинах происшествий, научат правильно действовать в случае опасности. Главная цель таких занятий - пропаганда знаний безопасности среди подрастающего поколения.
Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, запланированы занятия на 2 марта - в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU