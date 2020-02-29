Орловских школьников научат правильному поведению в опасных ситуациях

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:35:11+03:00

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На будущей неделе в школах Орловской области пройдут уроки, которые научат ребят правильному поведению в экстремальных ситуациях. Как не попасть в опасное положение и что делать, если случилось ЧП учащимся расскажут спасатели.

Сотрудники МЧС придут в школьные классы, где расскажут об основных причинах происшествий, научат правильно действовать в случае опасности. Главная цель таких занятий - пропаганда знаний безопасности среди подрастающего поколения.

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, запланированы занятия на 2 марта - в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU