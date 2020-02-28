2020-02-28T18:32:17+03:00
Происшествия

В Орле директор строительной фирмы задолжал работникам 400 тысяч рублей

Следком возбудил уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле возбуждено очередное уголовное дело о невыплате заработной платы. Следком завел его на директора ООО "Зодчий" - долг перед работниками составил 400 тысяч рублей.

- По данным следствия, подозреваемый с декабря 2018 года по февраль 2019 года не выплачивал заработную плату 5 работникам предприятия на общую сумму более 400 тысяч рублей, -сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 145 УК РФ (невыплата заработной платы). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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