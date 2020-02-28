2020-02-28T16:30:40+03:00
Общество

Синоптики обещают орловцам достаточно теплые выходные

Воздух прогреется до +6 градусов, в город заглянет солнце
Ольга СУПОНЕВА
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Весне дорогу!Весне дорогу!Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Выходные в Орле обещают быть достаточно теплыми, в город заглянет солнце. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +6 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в последний день зимы 29 февраля в Орле облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, днем будет +4. Ветер западный, 5 м/с, атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В воскресенье 1 марта переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут -2 градуса, днем достигнут отметок в +6 выше нуля. Ветер сменит направление на южное, скорость его составит 6 м/с. Атмосферное давление на прежнем уровне.

По предварительным прогнозам, первая неделя марта в городе отметится плюсовыми температурами даже в ночное время, правда будет дождливо и пасмурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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