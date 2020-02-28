2020-02-28T14:41:33+03:00
Общество

Орловские семьи приглашают обсудить насущные проблемы в «Семейной приемной»

Депутаты обещают разобраться в каждой ситуацией индивидуально
Наталья Меркулова
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Орловские семьи приглашают обсудить насущные проблемы в «Семейной приемной»Орловские семьи приглашают обсудить насущные проблемы в «Семейной приемной»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 26 февраля, орловские депутаты, чиновники и общественники обсудили меры поддержки семей. В частности, как помочь справиться с взятой ипотекой, проиндексировать неиспользованную части маткапитала и оплатить питание ребенка на школьной «продленке».

Последний вопрос особенно интересовал маму семерых детей. Она пожаловалась, что трое ее детей ходят в «продленку», но льготы на питание не распространяются и семье приходится тратить много денег.

Спикер облсовета Михаил Вдовин предложил решить эту проблему на профильном заседании регионального заксобрания. Он напомнил орловским семьям, что со всеми возникающими проблемами и жалобами им готовы помочь в «Семейной приемной». Здесь специалисты бесплатно проконсультируют мам и пап.

Работает приемная в доме №14 на улице 1-я Посадская в кабинете №10. Также можно получить консультацию по телефону: 8 (4862) 55-48-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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