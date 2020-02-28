В Дмитровске Орловской области появится современное общественное пространство

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:29:24+03:00

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В городе Дмитровске Орловской области создадут большое общественное пространство с прогулочными зонами, территорией отдыха, спортивной площадкой. Проект районного центра "Голубь Кантемира" выиграл грант во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, о чем сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Проект общественного пространства. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Рабочая неделя завершается хорошими новостями. Буквально только что, в Тюмени объявлены итоги конкурса 2020 года. Из 300 заявок выбрано 80 победителей, в число которых вошел проект Дмитровска «Голубь Кантемира». Он получит грант на воплощение. Отмечу, что проекты Малоархангельска, Болхова и Мценска также были по достоинству оценены и стали финалистами, - написал глава региона на своей страниц "Вконтакте".

Проект общественного пространства. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков также поделился фотографиями проекта. По планам, стоимость его воплощения в жизнь составит более 74 миллионов рублей, а прогнозируемая посещаемость общественного пространства 55 тысяч человек в год.

Проект общественного пространства. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

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ИСТОЧНИК KP.RU